Cecina il Comune revoca la gestione dei cimiteri | Il servizio è carente

Il Comune di Cecina ha deciso di revocare la gestione dei cimiteri, citando carenze nel servizio. La decisione è stata presa dopo aver avviato una procedura di verifica nei primi mesi di affidamento alla ditta incaricata. Le verifiche hanno evidenziato problemi che hanno portato all’interruzione dell’attività affidata alla società. L’ente ha comunicato ufficialmente il provvedimento, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Gestione dei servizi cimiteriali revocata. È questo il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale di Cecina, con l'avvio della procedura avviato in questi giorni a seguito delle verifiche effettuate nei primi mesi di attività della ditta aggiudicataria. Fin dall'avvio del servizio - spiegano dal Comune -, l'ente ha monitorato con attenzione l'andamento delle prestazioni previste nel progetto presentato in sede di gara e determinante per l'aggiudicazione. A fronte di criticità riscontrate su diversi aspetti qualificanti – tra cui organizzazione delle pulizie, manutenzione del verde, attivazione di servizi promessi e dotazioni previste – l'amministrazione ha inviato una formale diffida ad adempiere.