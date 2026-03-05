Ceccaroni Luca Toni e Pitony | l' artista siciliano negli spogliatoi rosanero dopo Palermo-Mantova

Dopo la partita tra Palermo e Mantova, l'artista siciliano TonyPitony è stato visto negli spogliatoi del Renzo Barbera. Prima del concerto al Golden di Palermo, il cantante di Siracusa aveva partecipato all'incontro sportivo, assistendo alla vittoria dei rosanero contro il Mantova. La presenza dell'artista nel contesto sportivo ha attirato l'attenzione dei presenti.

Al termine della gara, è sceso negli spogliatoi per incontrare tecnico e calciatori: foto ricordo con Pippo Inzaghi e tante battute scambiate con Palumbo, Ceccaroni, Veroli e il resto della truppa. Il classe 1996, reduce dalla vittoria nella serata cover del festival di Sanremo in duetto con Ditonellapiaga, sta continuando ad avere un successo clamoroso. Molti tifosi, ieri, si sono accorti della sua presenza in tribuna. La società aveva annunciato con un post il video racconto della serata: la “maschera” di Elvis del cantante era stata sistemata nello spogliatoio, sotto alla maglia numero 21 dedicata proprio a Pitony. Oggi sui social il club ha mostrato la visita di Tony negli spogliatoi, prima della discesa in campo accompagnata dallo storico magazziniere Pasquale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mantova-Palermo 1-1, le pagelle: Ceccaroni praticamente perfetto, Vasic in costante crescitaIl difensore trova la prima rete stagionale e in fase di copertura non sbaglia praticamente mai.

Leggi anche: Prima gara del 2026 con beffa per il Palermo: a Mantova Marras al 95' risponde alla rete di Ceccaroni

