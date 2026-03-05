C’è Posta per te verso la chiusura anticipata | il retroscena

C’è Posta per te potrebbe chiudere prima del previsto, secondo quanto riportato da Il Difforme. La decisione sembra essere legata a una possibile modifica nel palinsesto, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della produzione o dei responsabili del programma. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, ha avuto un lungo percorso in televisione, ma ora si parla di una fine anticipata.

C'è Posta per te potrebbe chiudere in maniera anticipata: Maria De Filippi ha compiuto la sua prima disfatta? Quest’anno C’è Posta per te ha mostrato una crisi ed un’insofferenza importanti. L’hype e gli ascolti di un tempo sembrano essere diminuiti e così il programma ha subito un brutto calo tanto da perdere contro la Rai, con la sfidante Antonella Clerici. Chi l’avrebbe mai detto che lo storico programma di Maria De Filippi dopo tutti questi anni e dopo aver raggiunto ascolti record sarebbe stato un giorno battuto? Può succedere a tutti ma sembra che a Mediaset ciò non sia stato preso con troppa sportività. Già quando c’erano stati i primi segnali di calo, infatti, la produzione era tornata al lavoro per registrare nuove puntate con altri ospiti, non mantenendo l’ordine prestabilito mesi fa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

