C’è il carbonara festival Il meglio del cibo laziale servito in piazza Varchi

Da domani a domenica 8 marzo, piazza Varchi ospita il Carbonara Festival, un evento dedicato alla cucina laziale. Durante la manifestazione, si possono assaggiare piatti tradizionali e specialità locali, con un’attenzione particolare alla celebre pasta alla carbonara. L’iniziativa porta a Montevarchi il gusto e le tradizioni di Roma, creando un punto di incontro tra sapori e cultura del Lazio.

Montevarchi parla il dialetto romano. Da domani a domenica 8 marzo piazza Varchi ospita il Carbonara Festival con il meglio della cucina laziale. L’evento itinerante che sta attraversando l’Italia fa dunque tappa in Toscana, dopo Aprilia e Reggio Calabria, per portare nel centro storico tre giorni all’insegna del gusto e della convivialità, ad ingresso gratuito. Protagonisti assoluti saranno i grandi classici della tradizione romana, dalla carbonara, all’amatriciana, alla cacio e pepe, insieme a specialità amatissime come il supplì, la pinsa, la porchetta di Ariccia, l’abbacchio, la coda alla vaccinara e i maritozzi. Non mancheranno opzioni vegane, vegetariane e per celiaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

