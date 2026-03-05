C’è anche un po’ di Lanciano nella vittoria di Sal Da Vinci al festival di Sanremo 2026

Raffaella Tenaglia di Lanciano ha contribuito alla vittoria di Sal Da Vinci al festival di Sanremo 2026. La sua presenza è stata fondamentale in questa affermazione. La competizione si è conclusa con il successo di Sal Da Vinci, che ha ottenuto il riconoscimento durante l’evento musicale. La partecipazione di Tenaglia si inserisce nel contesto della manifestazione.

Promotion consultant per la Atlantic Records, divisione del gruppo Warner Music Italia, Tenaglia ha gioito con tutto il team per aver contribuito alla vittoria del cantante partenopeo Raffaella Tenaglia, di Lanciano, ha preso parte alla trionfale vittoria di Sal Da Vinci al festival di Sanremo 2026. Ha testimoniato i vari passaggi e le sue emozioni legati alla gara canora. Promotion consultant per la Atlantic Records, divisione del gruppo Warner Music Italia, Tenaglia ha gioito con tutto il team per aver contribuito alla vittoria del cantante partenopeo. “Sempre col sorriso di una bambina e il cuore di un leone, per sempre sì! Grazie Sal Da Vinci, grazie Atlantic, grazie Festival di Sanremo!” – con queste parole Tenaglia ha accompagnato la foto, postata sui suoi social, in cui tiene ben saldo tra le mani il premio del festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

