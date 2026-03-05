Cazzullo torna su Sal Da Vinci stavolta senza camorra | Come Mario Merola rappresenta uno stereotipo

Aldo Cazzullo torna a parlare di Sal Da Vinci nella sua rubrica delle lettere, questa volta senza fare riferimento alla camorra. In passato aveva già affrontato il cantante, paragonandolo a Mario Merola, evidenziando come entrambi siano considerati rappresentanti di uno stereotipo. La discussione si concentra sulle immagini e sui ruoli pubblici di Da Vinci, senza entrare in dettagli su aspetti personali o controversie.

Al Corsera: "La sua Napoli rappresenta uno stereotipo che con la cultura napoletana non ha molto a che fare. È un’attitudine strappacore, enfatica, consolatoria: l’amore per sempre, ti prometto davanti a Dio. Mi sembra un passo indietro non solo rispetto a «Quanno chiove»" Nella sua rubrica delle lettere, Aldo Cazzullo torna per il secondo giorno di fila di Sal Da Vinci. In genere si fa quando si ha l’impressione di aver pestato una merda, come dicono a Stoccolma. E stavolta Cazzullo dice la sua da un punto di vista artistico-culturale, senza accenni a matrimoni di camorra. Questa la risposta a un lettore che gli chiede di un suo eventuale pregiudizio nei confronti di Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

