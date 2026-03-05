Caterina Balivo sbotta in diretta | L' autore vuole andare avanti io no Fatevene una ragione Sal Da Vinci arriverà anche in Europa

Durante la diretta di un programma televisivo, Caterina Balivo si è infuriata, affermando che l'autore del progetto ha deciso di proseguire senza il suo consenso. Ha anche annunciato che Sal Da Vinci sarà presente in Europa, nonostante le divergenze. Il Festival di Sanremo 2026, conclusosi da alcuni giorni, rimane comunque un tema molto discusso sui media.

Il Festival di Sanremo 2026 è terminato ormai da giorni, ma continua a essere uno degli argomenti più chiacchierati in tv (e non solo). D'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di una grande manifestazione sì canora, ma con un impatto anche a livello culturale e mediatico non indifferente. A vincere è stato il cantautore (e attore) Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, brano che celebra una promessa d'amore. Nel salotto de “La volta buona” - ieri 4 marzo - a un certo punto si apre la discussione sulla canzone e, in particolar modo, sul commento tranchant del giornalista e saggista Aldo Cazzullo. Nel commentare la notizia, Balivo - stizzita - ha affermato: “L'autore che è di Bergamo vuole andare avanti, ma io non voglio andare avanti”, ha esordito la presentatrice partenopea. 🔗 Leggi su Today.it

“Io non vado avanti, non ci sto”. Caterina Balivo impazzita per Sal Da Vinci: la notizia e sbrocca in diretta (VIDEO)News Tv, la puntata di La volta buona ha dedicato ampio spazio alle reazioni seguite alla proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo.

Caterina Balivo furiosa per Sal Da Vinci: la notizia e sbrocca in direttaLa puntata odierna de La volta buona si è trasformata in un vero e proprio campo di confronto attorno al nome del vincitore del Festival di Sanremo.

Caterina Balivo - UPSKIRT - La Volta Buona - 22-12-25

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caterina Balivo.

Temi più discussi: La canzone di Sal Da Vinci è da matrimonio della camorra: Caterina Balivo sbotta in diretta, ?Aldo Cazzullo chiama a sorpresa; Sanremo, Balivo sbotta in diretta su Sal Da Vinci: L'autore è di Bergamo e vuole che vada avanti, ma io non ci sto; Caterina Balivo difende Sal Da Vinci: è scontro in diretta con Aldo Cazzullo; Caterina Balivo esplode su Sal Da Vinci: L’autore è di Bergamo vuole andare avanti ma io non voglio.

Balivo sbotta in diretta per le critiche a Sal Da Vinci: Ve ne farete una ragioneLa polemica dopo Sanremo 2026 infiamma il dibattito a La Volta Buona: tra pregiudizi, difese e il ruolo della Campania, Caterina Balivo si espone in prima persona. libero.it

Caterina Balivo incalza in diretta sulla battuta sulla camorra su Sal Da Vinci, ed è una sorpresaDurante l'ultima puntata de La volta buona la conduttrice incalza il giornalista Aldo Cazzullo in merito alla battuta infelice sulla camorra e Sal Da Vinci dimostrando un coraggio che non era scontato ... vanityfair.it

Botta e risposta tra #CaterinaBalivo e #AldoCazzullo Il giornalista ha stroncato la canzone vincitrice di Sanremo di #SalDaVinci, definendola "colonna sonora di un matrimonio della camorra". #CaterinaBalivo ieri a #LaVoltaBuona ne ha parlato con i suoi ospit - facebook.com facebook

«La canzone di Sal Da Vinci è adatta a un matrimonio della camorra». Caterina Balivo sbotta in diretta, Aldo Cazzullo chiama a sorpresa x.com