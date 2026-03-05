Caterina Balivo è una furia così asfalta un giornalista in diretta | lo zittisce con un discorso perfetto!

Durante una trasmissione televisiva, Caterina Balivo ha interrotto bruscamente un giornalista, rispondendo con un discorso articolato e deciso. La scena si è svolta in diretta, mentre si discuteva delle polemiche legate al Festival di Sanremo. La conduttrice ha saputo mettere a tacere l’intervento dell’intervistato, lasciando intendere la sua posizione senza esitazioni. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio e a casa.

Le polemiche legate al Festival di Sanremo continuano a far discutere anche dopo la proclamazione del vincitore. Questa volta al centro del dibattito c’è la reazione di Caterina Balivo, che durante una puntata del suo programma ha replicato con fermezza a una critica molto dura rivolta alla canzone trionfatrice della kermesse. Un confronto acceso che ha coinvolto anche il giornalista Aldo Cazzullo e che ha acceso il dibattito tra musica, stereotipi e orgoglio territoriale. Caterina Balivo affonda Cazzullo: ecco cosa è successo a La Volta Buona Tutto nasce dalla recensione pubblicata sul Corriere della Sera, in cui Cazzullo ha espresso un giudizio molto severo sulla canzone vincitrice di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Donnapop.it

