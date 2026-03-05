Castlevania | Belmont’s Curse è come un capitolo classico della serie non sarà un roguelike

Castlevania: Belmont’s Curse è un nuovo capitolo della serie che si distingue per uno stile classico. A differenza di altri titoli recenti, non sarà un roguelike e segue una linea più tradizionale. Dopo un periodo di assenza, il gioco viene presentato come una risposta diretta ai fan di lunga data, mantenendo le caratteristiche tipiche della saga. La sua uscita è stata annunciata dopo diversi anni di silenzio.

Dopo anni di silenzio, la saga di Castlevania torna protagonista con un nuovo capitolo che punta a rassicurare i fan storici. Annunciato durante un recente State of Play, Castlevania: Belmont's Curse ha subito attirato l'attenzione non solo per il ritorno del franchise, ma anche per la presenza di uno studio noto per i roguelite. Proprio per questo, Konami è intervenuta chiarendo un punto fondamentale: il gioco non seguirà la struttura di Dead Cells. L'obiettivo dichiarato è quello di recuperare l'anima classica della serie, con un'impostazione più vicina ai capitoli storici che hanno reso celebre il brand.