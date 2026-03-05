Castelvetro Piacentino marito lancia l’allarme | gli agenti salvano la moglie ma la donna rifiuta il ricovero

A Castelvetro Piacentino, i Carabinieri sono intervenuti su richiesta di un marito che aveva segnalato una donna in crisi. Gli agenti sono riusciti a soccorrere la donna, ma lei ha rifiutato il ricovero ospedaliero. L’intervento è stato rapido e ha permesso di evitare conseguenze peggiori. La donna è rimasta sul posto, mentre i militari hanno gestito la situazione.

È stato risolto senza conseguenze gravi il caso di una donna in stato di fragilità personale, rintracciata e soccorsa dai Carabinieri nella serata di mercoledì 4 marzo 2026 a Castelvetro Piacentino. L'intervento, reso possibile grazie alla prontezza del Comandante della Stazione di Monticelli d'Ongina, è stato attivato dopo la segnalazione del marito della donna, che aveva denunciato il suo allontanamento da casa. La donna, trovata illesa nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Piacenza – Cremona, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e successivamente riaffidata ai familiari.