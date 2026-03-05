L’assessore alla manutenzione e alle frazioni del Comune di Castelnovo Monti, Giorgio Severi, ha risposto alle critiche di Fratelli d’Italia riguardo ai cassonetti dei rifiuti in frazione Monteduro, situati vicino alla statale 63. Severi ha affermato di aver parlato con i residenti e di aver deciso di non spostarli. La discussione riguarda quindi la posizione di questi contenitori per i rifiuti.

L’assessore alla manutenzione e alle frazioni del Comune di Castelnovo Monti, Giorgio Severi, replica alle osservazioni riportate da Fratelli d’Italia in merito alla collocazione dei cassonetti dei rifiuti della frazione di Monteduro in uno spazio a lato della statale 63. Facendo riferimento alla segnalazione di alcuni residenti, il gruppo FdI di Castelnovo Monti aveva richiamato l’attenzione dell’amministrazione riferendo le lamentele e il disagio di alcuni utenti per la distanza dei contenitori, posizionati lungo la Statale 63 in un tratto ritenuto pericoloso, soprattutto per anziani e persone con disabilità. Era stata chiesta una collocazione più accessibile, ma il Comune pare abbia respinto tale proposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cassonetti 'pericolosi', la replica di Severi: "Ho parlato con i residenti: non li spostiamo"

