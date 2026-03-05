Cassago Brianza assente al tavolo regionale sul Rio Gambaione Azione | I problemi non si risolvono con l' elusione

A Cassago Brianza non era presente al tavolo regionale dedicato al Rio Gambaione, convocato nei giorni scorsi da Regione Lombardia. All'incontro hanno partecipato alcuni comuni interessati dall’attraversamento del torrente, che si occupano delle problematiche legate alle esondazioni. Azione ha commentato la mancata partecipazione, affermando che i problemi non si risolvono con l’elusione.

Il partito: "Dopo il cedimento della linea S7 a settembre e gli allagamenti alle aziende, l'amministrazione diserta il confronto con Regione Lombardia. La misura è colma" I fatti: nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo tecnico tra Regione Lombardia e alcuni comuni del nostro territorio interessati dall'attraversamento del torrente Rio Gambaione riguardo le problematiche delle esondazioni. Non senza disappunto Azione apprende che a quel tavolo non era presente il comune di Cassago Brianza. Tuttavia, l'amministrazione ha ritenuto che Cassago "non rientrerebbe tra i paesi coinvolti dalla problematica" (così si legge sulla stampa), dimostrando, a avviso di Azione, una miopia che non può essere sottaciuta.