Caso Pifferi la procura di Milano fa ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado

La procura di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado che ha ridotto la condanna per Alessia Pifferi da ergastolo a 24 anni. La decisione riguarda il procedimento giudiziario in corso e la richiesta di revisione del verdetto emesso dalla corte di appello. La vicenda è legata a un procedimento penale ancora in corso.

La procura di Milano ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado che ha ridotto da ergastolo a 24 anni la condanna per Alessia Pifferi. Alla donna, imputata per l'omicidio volontario della figlia Diana avvenuto nel luglio del 2022, pena ridotta grazie all'annullamento di tutte le aggravanti, esclusa quella del vincolo parentale. L'avvocato della procura del capoluogo lombardo, Lucilla Tontodonati, ha chiesto di annullare, con rinvio per un nuovo processo, la sentenza che ha "cancellato" l'ergastolo per la Pifferi.