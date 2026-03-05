Caso Mansouri Carmine Mele è il nuovo dirigente del commissariato Mecenate

Milano, 5 marzo 2026 – Nuovo corso a Mecenate. La Questura ha scelto il funzionario Carmine Mele come nuovo dirigente del commissariato in cui prestava servizio l'assistente capo Carmelo Cinturrino, arrestato per l'omicidio del ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio in via Impastato. L'avvicendamento Mercoledì l'ormai ex dirigente Osvaldo Rocchi è stato rimosso dall'incarico e messo a disposizione della Questura. E oggi, è arrivata subito la nomina di Mele, primo dirigente con una lunga esperienza alla Digos e incarichi più recenti in alcuni commissariati: lascerà quello di Bonola, che ha competenza sulla zona di piazzale Selinunte e su quella dello stadio Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Mansouri, Carmine Mele è il nuovo dirigente del commissariato Mecenate Gli ex colleghi del commissariato Mecenate scaricano Cinturrino: “Aggressivo, violento e ossessionato da Mansouri, pensava solo a prenderlo...”Milano, 24 febbraio 2026 – "Voleva sempre venire con noi e molto spesso parlava di voler prendere Zack". Leggi anche: Omicidio Mansouri a Rogoredo, trasferito il dirigente del commissariato dove lavorava il poliziotto Cinturrino