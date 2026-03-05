Caso Emanuela Orlandi buttato giù il muro della Casa del Jazz | Giornata decisiva

Oggi a Roma è stata demolita una parte del muro della Casa del Jazz in un'operazione che si inserisce nel contesto delle indagini sul caso Emanuela Orlandi. La giornata segna un momento importante per le attività investigative, mentre le forze dell'ordine hanno eseguito i lavori con autorizzazioni ufficiali. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui risultati di questa operazione.

L'attualità cronachistica romana si accende nuovamente attorno a uno dei misteri più fitti e dolorosi della storia d'Italia. Nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo 2026, le operazioni presso la Casa del Jazz hanno segnato una svolta che molti definiscono storica. Le autorità hanno infatti proceduto all'abbattimento di un muro di tamponatura che impediva l'accesso a una sezione inesplorata dei sotterranei della villa. Questo intervento non è un semplice atto di edilizia giudiziaria, ma il culmine di una pressione investigativa che punta a fare luce sulle sparizioni del giudice Paolo Adinolfi e di Emanuela Orlandi.