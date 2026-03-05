Caso Cucchi Cassazione assolve il colonnello Sabatino | Il fatto non costituisce reato

La Corte di Cassazione ha assolto il colonnello Sabatino nel caso Cucchi, dichiarando che il fatto non costituisce reato. La decisione pone fine alle condanne legate ai presunti depistaggi nelle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. La sentenza chiarisce che non ci sono prove sufficienti per considerare il colonnello responsabile di eventuali illeciti legati al procedimento giudiziario.

La corte di Cassazione mette la parola fine sulle condanne legate ai depistaggi nelle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Il colonnello Lorenzo Sabatino è stato assolto, mentre altri ricorsi sono stati rigettati La Corte di Cassazione ha messo la parola definitiva su una parte del lungo iter giudiziario legato ai depistaggi nelle indagini sulla morte di Stefano Cucchi, risalente al 22 ottobre 2009 mentre il giovane era sottoposto a custodia cautelare e che sarebbe avvenuta in seguito a percosse da parte di due carabinieri. I giudici della Quinta sezione penale hanno assolto il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, con la motivazione che il fatto non costituisce reato, mentre hanno rigettato i ricorsi presentati dagli altri ufficiali coinvolti nel procedimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Caso Cucchi, assolto il colonnello Sabatino: "Il fatto non costituisce reato"

Caso Cucchi: la Cassazione assolve il colonnello Sabatino per l'ipotesi di depistaggio

