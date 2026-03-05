Casalpusterlengo a scuola col martello Parla la preside | Sono stati i compagni a segnalare Ora capiremo i motivi del gesto

A Casalpusterlengo, questa mattina, un ragazzo è stato denunciato dopo aver portato un martello a scuola. La preside dell'istituto, che ha assunto il suo incarico a settembre, ha affermato che i compagni hanno segnalato il fatto e che ora si indagheranno sui motivi del gesto. La scuola sta gestendo la situazione e valuterà i passaggi successivi.

Casalpusterlengo (Lodi), 5 marzo 2026 – Sul caso del ragazzo denunciato per aver portato un martello nella scuola Cesaris di Casalpusterlengo, durante la mattinata di oggi, è intervenuta la preside Paola Viccardi, che si è insediata nell'istituto a settembre. "I coetanei, stupiti per la presenza di questo oggetto, hanno segnalato. Nel tempo stanno imparando a non essere omertosi e la scuola, quindi, è più sicura anche grazie a loro". Parte da questa nota positiva, originata da momenti di tensione, l'analisi della dirigente scolastica: "Vorrei anche sottolineare la delicatezza che ho notato nei carabinieri, dato che di trattava di agire con minorenni e la vicinanza delle istituzioni.