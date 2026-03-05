Casa grandi città inaccessibili | a Milano mutuo insostenibile anche con 59mila euro di reddito

A Milano, anche con uno stipendio di 59mila euro all’anno, le rate del mutuo rappresentano più del 35% del reddito netto mensile, superando la soglia del 30% considerata sostenibile. Di conseguenza, per molte persone acquistare una casa nella città risulta difficile o impossibile, anche con redditi considerevoli. La situazione evidenzia le difficoltà di accesso alla proprietà immobiliare in un mercato già molto competitivo.

Un reddito di 59mila euro non è sufficiente a sostenere un mutuo perché le rate assorbono il 35% del reddito netto mensile, quindi oltre la soglia del 30% che è il il parametro utilizzato dalle banche per valutare la sostenibilità di un mutuo. Accade nella zona centrale di Milano ed è quanto emerge dalle stime dell’ Ance (Associazione nazionale costruttori edili) illustrate al convegno “Città da vivere. Come rilanciare il modello della città italiana”. Situazione ancora più complicata per le famiglie milanesi con reddito pari a 41mila euro: il peso del mutuo infatti arriva al 50%. Ma il capoluogo lombardo non è l’unico caso perché valori non lontani si registrano anche in altri centri urbani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A Milano non basta un reddito di 59mila euro per comprare casa e ripagare il mutuo senza difficoltàMilano, 4 marzo 2026 – Che il costo della vita e il prezzo del mattone a Milano siano fuori controllo, non è fantasia.

