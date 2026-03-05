Lucca torna protagonista delle riprese televisive con due nuove puntate di Casa a prima vista. La produzione ha scelto ancora una volta il centro storico e le colline circostanti come location, con ciak in corso tra le strade e i paesaggi della città. Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi e proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse aree di interesse locale.

Lucca, 5 marzo 2026 – La città è ancora e sempre di più sotto i riflettori. È di qualche giorno fa la notizia della prossima fiction di Rai1 “Le libere donne“ dedicata all’opera di Mario Tobino (sarà in prima serata da martedì prossimo) e già avanza un’altra troupe, stavolta pronta a rendere la nostra città protagonista di un curioso reality. Sono in corso in questi giorni le riprese delle nuove puntate del celebre programma televisivo “Casa a Prima Vista”, il format immobiliare di grande successo in onda su Real Time, che nella scorsa stagione ha registrato ascolti record. La produzione è tornata a Lucca dopo il successo delle puntate... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa a prima vista fa il bis: ciak tra centro e colline per girare due puntate

Leggi anche: Emily in Paris, Lily Collins svela tutti i segreti: «Che magia girare le puntate tra Roma e Venezia»

Casa a prima vista, la nuova stagione tra "fuori zona" e sfide "Milano vs Roma"L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Nadia, Corrado e...

CASA A PRIMA VISTA, il trio riunito a scherzare

Contenuti e approfondimenti su Casa a prima vista fa il bis ciak tra....

Temi più discussi: Lucca: riprese in corso per 'Casa a Prima Vista' -; Matrimonio a prima vista 16: il colpo di scena tra Linda e Federico ha salvato questa edizione; Reunion Matrimonio a Prima Vista 2026: il colpo di scena inatteso e cosa è successo alle coppie dopo la fine del reality; Casa a Prima Vista torna a Lucca per due nuove puntate.

Casa a Prima Vista torna a Lucca per due nuove puntateLa troupe del programma televisivo Casa a Prima Vista è di nuovo per le strade di Lucca. La produzione del format immobiliare in onda su Real Time è tornata a Lucca dopo il successo delle puntate gira ... luccaindiretta.it

Casa a prima vista, la nuova stagione tra fuori zona e sfide Milano vs RomaNadia, Corrado e Blasco sono pronti per nuove sfide immobiliari dal centro alla periferia. Le anticipazioni sugli episodi in arrivo dal 9 marzo su Real Time ... romatoday.it

ISEE 2026 cambia: nuova DSU e prima casa pesa meno nel calcolo. Cosa c’è da sapere facebook

"in questo momento, LeBron James è un ospite in casa propria". Così Tim MacMahon descrive la situazione del Re ai Los Angeles Lakers, ormai proiettati verso un nuovo ciclo centrato su Luka Doncic e Austin Reaves. Il rinnovo di James, in scadenza a giugn x.com