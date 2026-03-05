Carta docente 2025 26 | l’indirizzo per collegarsi Sito in manutenzione in questi giorni non sarà possibile utilizzare il residuo?

Dal 9 marzo sarà possibile accedere alla nuova piattaforma della carta del docente, dedicata all'anno scolastico 202526. Attualmente il sito è in manutenzione e non consente l’utilizzo del residuo. Il Ministero non ha comunicato un orario preciso di apertura, ma si resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Carta docente 2025/26: 383 euro per insegnanti e 281 milioni alle scuole per formazione, libri e dispositivi digitaliLa Carta docente 2025/26 è pronta a ripartire: sarà attivata dal 9 marzo 2026 e porterà con sé importanti novità, sia in termini di risorse disponibili ... ilsipontino.net

Carta del Docente 2025/26, ecco la data: attiva dal 9 marzo, vale 383 euroIl MIM conferma: Carta del Docente disponibile dal 9 marzo. Bonus esteso a precari e supplenti, ma la cifra cala per tutti. Scopri le nuove spese ammesse, dai trasporti agli strumenti musicali. skuola.net

