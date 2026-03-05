Carta docente 2025 26 | l’indirizzo per collegarsi Sito in aggiornamento momentaneamente bloccato anche il residuo

Dal 9 marzo sarà possibile accedere alla nuova piattaforma della carta del docente per l’anno scolastico 202526. Il sito ufficiale è attualmente in aggiornamento e risulta temporaneamente bloccato anche il residuo. Il Ministero non ha comunicato un orario preciso di apertura, ma si conferma la data di disponibilità della piattaforma.

Leggi anche: Carta docente 2025/26, 383 euro la cifra per docente. Alle scuole 281 milioni per aggiornamento, libri, tablet

Orizzonte Scuola. . Si tiene nel pomeriggio a Viale Trastevere l'attesa informativa ministeriale sul decreto che fissa l'importo e le modalità di erogazione della Carta Docente. Per tutte le novità, la redazione di Orizzonte Scuola organizza uno spazio informativo - facebook.com facebook

