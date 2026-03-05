Cna Fita invita ad inviare segnalazioni a Mr Prezzi per verificare la trasparenza dei listini dei carburanti. La richiesta arriva in risposta a una comunicazione ufficiale e punta a controllare i prezzi praticati sul mercato. La decisione di convocare la Commissione di allerta rapida è stata presa dal Ministro Adolfo Urso.

ROMA - Cna Fita accoglie con favore la tempestiva decisione del Ministro Adolfo Urso di convocare la Commissione di allerta rapida. Inoltre, ha inviato anche una segnalazione formale al Garante per la sorveglianza dei prezzi per accendere un faro su dinamiche dei listini che appaiono ingiustificate. "Prevenire manovre speculative è necessario per salvaguardare un settore strategico", dichiara Michele Santoni, Presidente nazionale CNA Fita. "Non possiamo permettere che l'instabilità internazionale si trasformi in opportunità di extra-profitto per alcuni a danno delle imprese e dei cittadini". CNA Fita in particolare sottolinea il caso del biocarburante HVO. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Caro carburanti, Fita: “Inviate segnalazioni a Mr Prezzi. Verificare la trasparenza dei listini”

