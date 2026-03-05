Il direttore generale di un club di calcio ha commentato l’atteggiamento dei grandi club nei confronti degli arbitri, definendolo esagerato. Ha inoltre parlato del caso Bastoni, senza entrare nei dettagli specifici. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di un comportamento troppo aggressivo nei confronti degli arbitri e sulla questione relativa a Bastoni.

Carnevali: «Accanimento dei grandi club contro gli arbitri è esagerato. Sul caso Bastoni.». Le dichiarazioni dell’ad del Sassuolo. In un momento di forte tensione tra le società di Serie A e la classe arbitrale, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha scelto la linea della diplomazia e del buonsenso. Intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva, il dirigente neroverde ha espresso la sua perplessità per i toni accesi utilizzati dalle big del campionato, invitando a una maggiore comprensione per l’errore umano, pur non risparmiando critiche costruttive sull’attuale utilizzo della tecnologia.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

