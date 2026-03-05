Carmine Mele è il nuovo dirigente del commissariato Mecenate dopo il caso Cinturrino

Carmine Mele è stato nominato nuovo dirigente del commissariato di Mecenate. La nomina avviene dopo il procedimento legale che coinvolge l’assistente capo Carmelo Cinturrino, attualmente in carcere con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri ai margini del bosco di Rogoredo. La sua nomina segna un cambiamento nella gestione del commissariato, che si trova al centro di questa vicenda giudiziaria.

La nomina è avvenuta nella giornata di giovedì 5 marzo, dopo che l'ex dirigente (Osvaldo Rocchi) è stato rimosso dall’incarico L’ormai ex dirigente, Osvaldo Rocchi, è stato rimosso dall’incarico e messo a disposizione della questura. Attualmente ha un incarico non operativo. La nomina di Mele è arrivata nella mattinata di giovedì 5 marzo. Alle spalle ha una lunga esperienza alla Digos e incarichi più recenti in alcuni commissariati di Milano. Lascerà quello di Bonola, che ha competenza sulla zona di piazzale Selinunte e su quella dello stadio di San Siro. L’avvicendamento era nell’aria da diverse settimane, da quando la versione fornita da Carmelo Cinturrino sui fatti di Rogoredo ha iniziato a scricchiolare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cinturrino, cambio al commissariato. Trasferito il dirigente di Mecenate. Al setaccio le operazioni dell’agentedi Anna Giorgi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l’assistente...

