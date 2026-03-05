Carloni | nuovo marchio | Difendiamo la qualità

Il deputato marchigiano della Lega, Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera, ha annunciato che il governo si concentrerà sul biologico vero e autentico. Ha sottolineato l’intenzione di sostenere i prodotti dell’agricoltura biologica, evidenziando l’impegno personale e dell’esecutivo in questa direzione. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un intervento dedicato al settore agricolo.

"Il governo punta sul biologico vero e autentico". Il deputato marchigiano Mirco Carloni (Lega), presidente della commissione agricoltura della Camera, annuncia l'impegno – suo e dell'esecutivo – a sostegno dei prodotti dell'agricoltura biologica. Del resto, in qualità di vicepresidente e di assessore regionale all'agricoltura nella legislatura scorsa, Carloni ha portato alla nascita del Distretto biologico delle Marche, l'unico per dimensioni a livello nazionale e tra i più grandi in Europa, che riunisce oltre duemila imprese agricole certificate. "Le Marche hanno sempre avuto una cultura dell'agricoltura di qualità – sostiene Carloni –, una condizione di partenza che ha portato alla nascita del biologico proprio in queste terre.