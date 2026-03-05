Capitale italiana del mare 2026 | Pescara resta a bocca asciutta il titolo va a Ravenna

Pescara non ottiene il riconoscimento di Capitale italiana del mare 2026, che invece viene assegnato a Ravenna. La candidatura della città abruzzese era stata presentata a gennaio tramite una delibera di giunta, ma alla fine il titolo è stato confermato alla città emiliana. La decisione è stata comunicata dopo una procedura che ha coinvolto vari passaggi amministrativi e legali.

La città era stata candidata con un'apposita delibera della giunta Masci, l'ultima prima del decadimento per effetto della sentenza del Consiglio di Stato che ha rimandato i pescaresi alle urne in 23 sezioni Non sarà Pescara la Capitale italiana del mare 2026. Il titolo è stato assegnato a Ravenna. L'amministrazione comunale aveva candidato la città a gennaio con un'apposita delibera di giunta, l'ultima prima del decadimento per effetto della sentenza del Consiglio di Stato che ha rimandato i pescaresi alle urne in 23 sezioni. Ad annunciare la città vincitrice è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso della cerimonia che si è svolta nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Musumeci annuncia: E’ Ravenna la capitale italiana del mare 2026Il progetto del capoluogo romagnolo è stato scelto all'unanimità da una giuria selezionata.

La Capitale italiana del mare 2026 è Ravenna. Svanisce il sogno di Gaeta e SperlongaLa proclamazione da parte del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci nel corso della cerimonia a Roma Niente da...

Approfondimenti e contenuti su Capitale italiana.

Temi più discussi: Capitale del Mare: proclamata Ravenna per il 2026; Sarà Ravenna la Capitale italiana del mare 2026. Il sindaco: Lavorando insieme si ottengono risultati significativi; Ravenna Capitale italiana del mare 2026, niente da fare per le città siciliane in gara; Ravenna sarà la Capitale del Mare 2026.

Ravenna è la prima Capitale Italiana del Mare 2026: il 20 marzo si parte con l’inaugurazione della statua del Marinaio a Porto CorsiniIl governo non è un bancomat. Sono parole del ministro Nello Musumeci, ascoltate da tutti e indimenticabili, pronunciate nel 2023 in relazione ... ravennanotizie.it

Capitale italiana del mare: Ravenna ha superato 54 rivali. Primo evento: inaugurazione statua del MarinaioRavenna è la prima Capitale italiana del mare. La città ha vinto il titolo istituto per la prima volta nel 2026. Sono state 54 le città costiere ad aver ... ravennaedintorni.it

La corsa per il riconoscimento di Capitale italiana del mare 2026 si conclude con la vittoria di Ravenna e con la delusione di Cagliari, che torna da Roma senza il titolo e senza il finanziamento in palio. In gioco c’era un milione di euro che sarebbe stato usato - facebook.com facebook

Musumeci annuncia: E’ Ravenna la capitale italiana del mare 2026 x.com