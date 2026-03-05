Capitale del mare per Gaeta una prestigiosa cavalcata Il sindaco | Orgogliosi di quanto fatto

Gaeta sperava di ottenere il titolo di Capitale italiana del Mare 2026, ma nella mattinata di ieri questa possibilità è sfumata durante un incontro nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sindaco della città ha commentato l’esito dell’evento, esprimendo orgoglio per quanto realizzato finora. La decisione ufficiale non è stata ancora comunicata pubblicamente.

Il commento di Leccese: “Nonostante il titolo sia stato assegnato agli amici di Ravenna non siamo delusi, ma consapevoli di aver costruito qualcosa di straordinario” E’ sfumato nella mattinata di ieri, nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sogno di Gaeta di diventare la Capitale italiana del Mare 2026. A proclamare la città vincitrice, Ravenna che si aggiudica anche un milione di euro, è stato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che si è trovato d’accordo con le parole del ministro Musumeci. "L'Italia ha migliaia di chilometri di costa, ma esiste una differenza sostanziale tra 'città con il mare' e 'città di mare'. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Una nuova sfida per Gaeta: si candida a Capitale italiana del mare 2026La città di Gaeta lancia ufficialmente la sua candidatura a Capitale italiana del mare 2026.

Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026, arriva il sostegno di RoccaIl governatore ha ufficializzato l’adesione convinta dell’ente regionale alla candidatura.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capitale del mare per Gaeta una....

Temi più discussi: Capitale del Mare: proclamata Ravenna per il 2026; Ravenna sarà la Capitale del Mare 2026; Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026, la città adriatica si prende il premio più blu d’Italia; Ravenna Capitale italiana del mare 2026, niente da fare per le città siciliane in gara.

Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026: il nuovo volto azzurro della città bizantina, tra storia e innovazione portualeLa città romagnola conquista la prestigiosa nomina superando la concorrenza di altre 7 località costiere. In arrivo un finanziamento da un milione di euro per trasformare il litorale in un laboratorio ... quotidiano.net

Capitale del mare 2026, vince Ravenna: sconfitte Gaeta e SperlongaSfuma sul traguardo finale il sogno di Gaeta e Sperlonga. È Ravenna la Capitale del Mare 2026. A proclamare la città romagnola è stato ieri mattina, a Palazzo Chigi, ... ilmessaggero.it

Per due secoli esatti, la capitale dell'Europa occidentale non era Parigi, non era Roma, non era Costantinopoli. Era Pavia. Quando i Longobardi conquistarono la città nel 572 — dopo tre anni di assedio, dal 569 — ne fecero il cuore del loro regno. Non una ba - facebook.com facebook

Capitale del Mare 2026 a Ravenna, Mannino: «Cagliari paga un progetto monco e senza visione» x.com