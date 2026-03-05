capelli i colori anti age che hanno ringiovanito 5 star

Recentemente alcune star hanno scelto di cambiare colore ai capelli, adottando nuance che donano un aspetto più fresco e giovane. Questi cambiamenti sono stati notati durante eventi pubblici e nelle uscite quotidiane, attirando l’attenzione di fotografi e fan. Le scelte di stile delle celebrità dimostrano come l’uso del colore possa influenzare l’immagine di donne over, senza limiti di età.

Quando si parla di look giovanili anche per le donne over, spesso ci si riferisce a celebrità. Questo rivela una critica e un punto di forza. La critica consiste nel fatto che si tratta comunque di artiste bellissime, oltre che piene di talento. Il punto di forza è che molto spesso il colore di capelli d’elezione non tradisce un’immagine completamente diversa nel tempo. Il segreto è che in effetti bisogna adattarsi. Non tutte le tinte prendono allo stesso modo su ogni capello, e quello che si può vedere sul catalogo dell’hairstylist è spesso un colore ideale ma non reale. C’è poi una questione di incarnato e di colore degli occhi: cambiare completamente tinta significa in molti casi contrastare ciò che natura e genetica hanno scelto di fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

