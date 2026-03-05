Caos palinsesti Mediaset | Canzonissima e Sanremo Top mettono in crisi Canale 5

I palinsesti di Canale 5 sono al centro di una crisi che coinvolge la programmazione estiva, con l’assenza di eventi di rilievo come Canzonissima e Sanremo Top. Milly Carlucci si prepara a tornare con il suo storico format su Rai 1, mentre Carlo Conti debutterà alla guida di Sanremo Top. A Cologno Monzese si registrano tensioni e preoccupazioni per le conseguenze di questa situazione.

Si preannuncia un vero terremoto televisivo per i palinsesti di Canale 5. Tra il cast stellare che Milly Carlucci starebbe preparando per il ritorno di Canzonissima su Rai 1 e il debutto di Sanremo Top guidato da Carlo Conti, a Cologno Monzese si respira aria di emergenza. Il people show C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, avrebbe ancora due puntate previste per sabato 7 e sabato 14 marzo. Tuttavia, il programma arriva da una sconfitta pesante contro The Voice Kids su Rai 1, un risultato che ha acceso più di un campanello d’allarme. Con l’arrivo di Canzonissima al sabato sera e una gara musicale che promette di schierare grandi nomi della scena italiana, la competizione si fa ancora più agguerrita. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Caos palinsesti Mediaset: Canzonissima e Sanremo Top mettono in crisi Canale 5 PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026: CANALE 5 CAMBIA QUASI TUTTO CONTRO SANREMOPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 22 al 28 febbraio 2026. Palinsesti TV dal 22 al 28 febbraio 2026: Canale 5 si rimette in gioco contro SanremoScopri tutti i programmi in onda sulle principali reti italiane: Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Tutti gli aggiornamenti su Caos palinsesti Mediaset Canzonissima e.... Argomenti discussi: Palinsesti Mediaset, C'è posta per te sfida il debutto di Canzonissima con Milly Carlucci. Retroscena; CANALE 5 HA DECISO: C’È POSTA PER TE CONTRO CANZONISSIMA, AMICI SLITTA. Mediaset, la strategia per Sanremo 2026: la controprogrammazioneNessuna guerra: Pier Silvio Berlusconi si arrende al Festival di Sanremo. O meglio, nessuna accesa controprogrammazione da parte di Mediaset per la settimana più importante dello spettacolo italiano. dilei.it