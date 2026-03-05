Caos Medio Oriente Meloni prova a rassicurare | Italia non è in guerra e non vuole entrarci

In risposta alla crescente tensione in Medio Oriente, il governo italiano ha affermato che l’Italia non è coinvolta in guerra e non intende parteciparvi. La situazione sul terreno si aggrava, mentre la regione continua a essere teatro di scontri e escalation. Il dibattito pubblico si concentra sulle implicazioni del conflitto e sulla possibile influenza internazionale, senza che siano stati annunciati interventi militari da parte del Paese.

La guerra che si allarga in Medio Oriente scuote anche il dibattito politico italiano e alimenta interrogativi sulla possibile partecipazione indiretta del Paese al conflitto. Il timore riguarda soprattutto l’uso delle basi militari americane in Italia, tema tornato al centro delle domande rivolte al governo nelle ultime ore mentre prosegue l’escalation tra Israele e Iran. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prova a mettere un punto fermo: l’Italia non è coinvolta militarmente e non ha intenzione di diventarlo. Un messaggio che arriva mentre il conflitto continua a destabilizzare la regione e mentre cresce l’attenzione sulle conseguenze diplomatiche, economiche e di sicurezza anche per l’Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

