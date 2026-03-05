Cantieri al via | la bretella da 1,3 miliardi sblocca il Lazio

È stata avviata ufficialmente la fase dei lavori sulla bretella stradale Cisterna-Valmontone, un progetto da 1,3 miliardi di euro che sblocca il Lazio dopo venti anni di attese. Le procedure per i cantieri sono state avviate, segnando l’inizio di un intervento considerato strategico per la regione. La realizzazione dell’opera rappresenta un passo importante per migliorare le infrastrutture locali.

La bretella stradale Cisterna-Valmontone, opera strategica del valore di 1,3 miliardi di euro, ha ufficialmente avviato le procedure per i cantieri dopo un'attesa ventennale. La cerimonia si è svolta a Latina il mercoledì precedente, con la presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dei vertici regionali, segnando l'inizio concreto della realizzazione dell'infrastruttura che collegherà la Strada Statale Pontina all'Autostrada A1 Milano-Napoli. Il progetto tecnico prevede uno sviluppo lineare di 33 chilometri, caratterizzato dalla costruzione di 18 viadotti e dallo scavo di 4 gallerie, con una modifica specifica nel tratto finale situato nel territorio di Labico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Al via la bretella Cisterna-Valmontone. Salvini: "È strategica per il Lazio"Dopo decenni di attese, confronti istituzionali e dibattiti sul territorio, arriva una svolta concreta per una delle infrastrutture più strategiche...

