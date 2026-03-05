Canegrate Giuseppe Pio Durante scompare nel nulla | l’appello per ritrovarlo

Un ragazzo di sedici anni è scomparso nel pomeriggio di ieri a Canegrate, provocando preoccupazione tra i familiari e la comunità. La polizia ha avviato le ricerche e ha lanciato un appello pubblico per trovare il giovane, che non si è fatto più vedere dopo essere uscito di casa. Le autorità stanno verificando eventuali testimoni e cercando di raccogliere informazioni utili.

Canegrate (Legnano), 5 marzo 2026 – Ore di angoscia tra Canegrate e Legnano per la scomparsa di un ragazzo di appena sedici anni. Si chiama Giuseppe Pio Durante e da ieri pomeriggio, mercoledì 4 marzo 2026, non si hanno più sue notizie. Da quando è uscito da scuola, il giovane sembra essersi dissolto nel nulla, lasciando dietro di sé soltanto paura, interrogativi e una comunità intera con il fiato sospeso. Il sedicenne frequenta l’indirizzo di Meccatronica all’ Istituto Bernocchi. Proprio all’uscita dall’istituto sarebbe stato visto per l’ultima volta. Da quel momento, di lui non si sa più nulla. L’ultimo possibile avvistamento arriva dal racconto di un amico, che avrebbe incrociato Giuseppe su un treno: il ragazzo avrebbe detto di essere diretto a Parabiago, una destinazione insolita visto che la sua casa si trova a Canegrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

