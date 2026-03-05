Candidato a sindaco di Fratelli d' Italia per tentare la sintesi per far correre il Centrodestra unito? Trattative in corso

A meno di 80 giorni dalle elezioni amministrative di Agrigento, le trattative tra i partiti del Centrodestra sono ancora in corso e non hanno portato a una decisione definitiva sul candidato sindaco di Fratelli d’Italia. La situazione rimane incerta e le discussioni continuano senza un esito chiaro. Al momento, non sono stati annunciati nomi ufficiali o accordi conclusivi tra le forze politiche coinvolte.

A meno di 80 giorni dalle elezioni amministrative di Agrigento, la situazione nel Centrodestra è sempre meno chiara. I due schieramenti formati da Lega e Dc da una parte e Mpa e Forza Italia dall’altra non hanno fatto nessun passo avanti per rafforzarsi. Al centro della contesa c’è sempre la scelta di Fratelli d’Italia. Ed è per questo che ieri, come riportato da AgrigentoNotizie, una delegazione di Mpa e Forza Italia è andata a Roma per incontrare i vertici di Fratelli d’Italia. Sul risultato dell’incontro ci sono versioni contrastanti. Niente comunicazioni o dichiarazioni ufficiali, naturalmente. Pare che l’esito sia stato indirizzato prevalentemente a invitare i vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia a trovare loro un candidato di alto profilo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Elezioni, in attesa del candidato sindaco Fratelli d'Italia assicura: "Centrodestra sarà unito"La nota degli esponenti cittadini e provinciali del partito in attesa che esca il nome designato a concorrere con Federico Basile Il nome non c'è...

Elezioni 2026, vertice romano per Fratelli d'Italia: "Candidato sia politico, ma disposti a superare i partiti per centrodestra unito"Vertice romano di Fratelli d'Italia, nella giornata di venerdì 30 gennaio, in vista delle elezioni comunali in programma la prossima primavera a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Candidato a sindaco di Fratelli....

Temi più discussi: Sindaco di Venezia, il no di Zaia: si va verso la candidatura di Simone Venturini; C'è l'accordo, Simone Venturini è il candidato sindaco del centrodestra a Venezia; Abbiamo un quinto candidato sindaco; Nuovo sindaco, il termometro di Arezzonotizie: Donati, Ceccarelli, Comanducci i più votati.

Intervista | Vacchi è il candidato sindaco del centrodestra a Imola: Amministrazione trasparente e opere nei tempiPer darti pagine chiare, qualcuno deve passare ore tra documenti, chiamate, incastri. Con due caffè al mese sostieni una redazione che punta alla sostanza, non al riempitivo. Il beneficio è semplice: ... bolognatoday.it

Galeazzo Bignami a sostegno del candidato sindaco Alessio Cesareo: sinergia per il territorioAvezzano. Una guida seria per la città. Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, ha presentato Alessio ... marsicalive.it

Prima mattinata da CANDIDATO SINDACO della nostra città. Come sempre, TRA LA GENTE #AvantiInsieme - facebook.com facebook

Mojtaba Khamenei, secondogenito del defunto ayatollah, emerge come principale candidato alla successione nonostante il veto del padre, i legami con i Pasdaran e il rischio di percepire il passaggio di potere come dinastico. x.com