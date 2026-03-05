Cancellato spiato lo stesso giorno di Caccia e Casarini per l'Aisi dipende dal malfunzionamento di Paragon

Il 20 ottobre, il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, è stato spiato e successivamente cancellato nello stesso giorno in cui sono stati rimossi anche Caccia e Casarini. Secondo le fonti dell'Aisi, il malfunzionamento di Paragon avrebbe influenzato le operazioni di cancellazione. La vicenda riguarda l’uso di strumenti di sorveglianza e le procedure di rimozione dei dati.

Fonti dell'intelligence provano a spiegare perché il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato risulti spiato con il software Graphite nella stessa data in cui risultano intercettati Casarini e Caccia, con lo stesso malware: "La coincidenza della data di infezione dei device di Caccia, Casarini e Cancellato è attribuibile alla mancata funzionalità per più settimane del sistema Graphite fornito dall'azienda Paragon". La strana concomitanza dunque sarebbe una semplice casualità, stando a quanto afferma l'Aisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paragon, consulenza sui telefoni: “Non fu l’Aisi a spiare il giornalista Cancellato”. Ma l’attacco avvenne lo stesso giorno di Caccia e Casini intercettati dai serviziTracce di attività riconducibili a un malware sono state individuate su tre telefoni cellulari Android appartenenti agli attivisti di Mediterranea...

Paragon, Ruotolo (Pd): “Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?”Dopo che le procure di Napoli e Roma che indagano sul caso Paragon hanno confermato lo spionaggio con il software Graphite, nella stessa notte, sui...

