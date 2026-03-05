Campania | i volontari decidono le regole della Protezione Civile

In Campania, i volontari della Protezione Civile hanno ottenuto il ruolo di decidere le regole relative alla loro formazione e sicurezza. La Regione ha istituito ufficialmente la Consulta della Protezione Civile, un organismo che coinvolge direttamente i volontari in queste decisioni, restituendo loro un ruolo attivo nelle questioni che riguardano il settore.

La Regione Campania ha ufficialmente attivato la nuova Consulta della Protezione Civile, un organismo che restituisce ai volontari il potere di definire le regole per formazione e sicurezza. Questa decisione, presa dalla Giunta regionale a fine febbraio 2026, sostituisce definitivamente l'antico comitato direttivo i cui mandati erano scaduti da anni. L'istituzione di questo nuovo corpo rappresentativo garantisce che chi opera quotidianamente sul campo abbia voce in capitolo nelle politiche di prevenzione. I delegati scelti dai volontari determineranno gli standard operativi senza ricevere alcun compenso economico, basandosi esclusivamente sullo spirito di servizio gratuito.