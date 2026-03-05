Campagnetta è la volta buona? Una nuova impresa rileva l’appalto del cantiere fermo da due anni

Una nuova impresa ha rilevato l’appalto per i lavori di riqualificazione della Campagnetta, un cantiere fermo da due anni dopo il fallimento della ditta precedente. I lavori di restyling dell’area verde di via Di Vittorio avevano subito un’interruzione prolungata, lasciando il progetto in sospeso da gennaio 2024. Ora si attende di sapere se questa volta la fase di lavoro potrà riprendere e concludersi.

I lavori di riqualificazione della Campagnetta, una storia infinita. Col fallimento della ditta incaricata, il restyling dell’area verde di via Di Vittorio ha subìto un lungo stop, che dura dal 2024. Ora il Comune annuncia che i lavori stanno finalmente per ripartire, col subentro della nuova impresa. "La Cantieri srl si è dichiarata pronta a rilevare l’appalto, alle medesime condizioni della precedente ditta – fanno sapere dal Municipio - Attualmente gli uffici comunali sono impegnati nelle verifiche amministrative e nei controlli di legge sulla società, passaggi propedeutici al perfezionamento dell’affidamento, che avverrà nelle prossime settimane". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

