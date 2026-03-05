‘Camminata della mimosa’ | la città si mobilita per la prevenzione oncologica

In occasione della giornata internazionale della donna, l’associazione Lilt Ferrara organizza la ‘Camminata della mimosa per la salute’, un evento aperto a tutta la città. L’iniziativa invita i partecipanti a camminare insieme per promuovere la prevenzione oncologica e sensibilizzare sulla salute femminile. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità in un momento di solidarietà e consapevolezza.

La prevenzione si mette in cammino. In occasione della giornata internazionale della donna, l'associazione Lilt Ferrara promuove la ‘Camminata della mimosa per la salute’, un momento di partecipazione aperto alla cittadinanza per unire movimento, consapevolezza e solidarietà nella lotta contro i tumori femminili. L’iniziativa si svolgerà a Porotto con partenza e arrivo al campo sportivo della X Martiri. Il ritrovo del momento ludico-motorio è previsto per domenica 8 alle 8.30: sarà possibile iscriversi in loco fino a poco prima della partenza, prevista alle 10. Il percorso (6,5 chilometri) si potrà eseguire camminando, in fitwalking oppure correndo, tra le vie Petrucci, Ladino, X Martiri, Smeraldina, nella ciclabile Burana e in via Diana con annesso ritorno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

