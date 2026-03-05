Camion ribaltato e mezzo in avaria A7 nel caos

Giovedì 5 marzo 2026, sull’autostrada A7 tra Busalla e il bivio per l’A10 verso Genova, si sono verificati disagi a causa di un incidente. Un camion si è ribaltato sulla corsia di sorpasso, causando fino a 3 km di coda. Nel sinistro, anche un mezzo ha subito un’avaria, contribuendo alla congestione del traffico nella zona.

Il traffico è stato fatto defluire su una sola corsia. Ai soli veicoli leggeri che viaggiano verso Genova, Autostrade consiglia di uscire a Busalla e rientrare a Genova ovest dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze e a chi è in viaggio verso GenovaSavonaLivorno e proviene da Milano e dal nord, si consiglia di percorrere la A26 dei Trafori e la A10 Genova-Savona. Ripercussioni si segnalano anche sull'A12 Genova - Sestri Levante con 3 km di coda a partire da Genova est verso Genova. Pertanto si consiglia di uscire a Genova est e rientrare in autostrada a Genova ovest percorrendo la viabilità ordinaria. Il conducente è stato portato all'ospedale Villa Scassi in codice verde, non grave. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Bus in avaria in via dei Mille: nube bianca dal tetto, traffico nel caosMattinata complicata in centro a Bologna: traffico bloccato dalle 8 in via dei Mille per un problema a un autobus della linea 25 di Tper.

Bus in avaria in via dei Mille: nube bianca dal tetto, traffico nel caos | VIDEOMattinata complicata in centro a Bologna: traffico bloccato dalle 8 in via dei Mille per un problema a un autobus della linea 25 di Tper.

Una selezione di notizie su Camion ribaltato.

Temi più discussi: Camion si scontra con un'auto sulla circonvallazione e si ribalta: feriti i conducenti e traffico bloccato [FOTO]; Camion militare si ribalta in strada, arriva Pegaso: quattro feriti, uno è grave; Camion si ribalta in autostrada, l'autista esce dall'abitacolo sulle sue gambe; Mezzo pesante esce di strada e si ribalta tra Sant'Angelo e Robbio.

Camion si ribalta sulla A7, traffico in tilt tra Bolzaneto e Genova OvestUn camion si è ribaltato questo pomeriggio mentre stava percorrendo l'autostrada A7 tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest, in direzione del capoluogo ligure. Il conducente non ha riportato ferite ... lavocedigenova.it

Brindisi, scontro tra un camion militare che si ribalta e un'autovettura: tre feritiIn via Enrico Fermi. Ad avere la peggio tre militari a bordo del mezzo pesante. Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Intorno alle 11,45 un camion militare si è ribaltato sull’Aurelia in direzione nord. Strada chiusa in entrambi i sensi, ma verso sud sta riaprendo. Un militare è grave, portato a Siena - facebook.com facebook