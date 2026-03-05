Cambio di programma per i lavori di via Fiorentina chieste le dimissioni di Sacchetti Il video dei cantiere chiuso

I lavori di via Fiorentina hanno subito un cambiamento di programma, portando alla richiesta di dimissioni di Sacchetti. Da alcuni giorni, residenti di via Marco Perennio e via Fiorentina segnalano che il cantiere è stato chiuso senza spiegazioni chiare. Un video mostra il cantiere chiuso, alimentando confusione tra i cittadini che si aspettavano l’avvio delle opere.

La prima fase subisce uno slittamento a settembre, quindi adesso non ci sarà la modifica della circolazione e i lavori non si sposteranno sull'altro lato Da giorni i cittadini di Via Marco Perennio e via Fiorentina lanciano appelli: il cantiere risulta chiuso e non si capisce perché. Dopo rassicurazioni da parte dell'assessore Marco Sacchetti che fosse tutto “normale” e che non fosse in atto “alcuno stop ai lavori”, arrivano notizie diverse che portano la lista Arezzo 2020 a chiedere le dimissioni dello stesso assessore. Si parla infatti di un nuovo slittamento della prima fase del cantiere fino a settembre. “È ora di finirla con... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

