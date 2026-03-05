Cambia il nome dell' istituto comprensivo

L'istituto comprensivo “I.C. Maddaloni 2 - Valle di Maddaloni” ha annunciato ufficialmente il cambio di nome. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell'amministrazione scolastica, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità della modifica. La nuova denominazione entrerà in vigore a partire dalla prossima riapertura dell'anno scolastico.

Il sindaco e la delegata alla Pubblica istruzione: "Un passo che rinsalda il legame tra scuola e comunità, oltre a rappresentare un segnale concreto di attenzione verso il nostro paese" L’istituto comprensivo “I.C. Maddaloni 2 - Valle di Maddaloni” assume ufficialmente una nuova denominazione. Il provvedimento, emanato dall’USR Campania sancisce l’inserimento formale del Comune nel nome dell’istituto, da oggi “I.C. Maddaloni 2 - Valle di Maddaloni - Cervino”, traducendosi in un riconoscimento per il territorio e per la comunità. L'iter procedurale, giunto a conclusione dopo l'espletamento dei passaggi previsti dalla circolare... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Studentessa dell'istituto comprensivo "Aldo Moro" vince il "Premio Buccini"Il Liceo Artistico "Onofrio Buccini” di Marcianise, in collaborazione con il Comune di Marcianise, nel mese di novembre 2025 ha indetto il concorso...

Applausi per il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” | FOTOMercoledì scorso l’Auditorium “Domenico Piccirillo” della Chiesa San Giovanni Paolo II ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale dell’Istituto...

