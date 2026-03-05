Caltanissetta | 4 medici processati per la morte di Mirko Mattina

A Caltanissetta si è aperto il processo contro quattro medici del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, accusati di omicidio colposo per la morte di Mirko Mattina, un giovane pizzaiolo di 26 anni. L’udienza si è svolta ieri nell’aula giudiziaria della città, con i medici imputati presenti. La vicenda riguarda le circostanze della morte del giovane e il loro coinvolgimento.

L'aula giudiziaria di Caltanissetta ha accolto ieri la prima udienza del processo che vede imputati quattro medici del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, accusati di omicidio colposo per la morte di Mirko Mattina, un giovane pizzaiolo di ventisei anni. Il padre della vittima, Vincenzo Mattina, si è preparato a testimoniare sui dettagli delle ore drammatiche vissute nel dicembre 2021, quando il figlio morì a causa di una pancreatite acuta non gestita tempestivamente secondo l'accusa. La sentenza finale dipenderà dalla capacità della difesa di confutare le tesi dell'imputazione coatta disposta dal giudice David Salvucci, che aveva già respinto la richiesta di archiviazione della Procura.