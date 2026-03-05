Calmati e dagli tregua | ignorata dalla polizia più volte Kelly viene bruciata viva dall'ex 4 giorni dopo

Una donna australiana, Kelly, aveva più volte cercato aiuto e tentato di denunciare il suo ex, ma le sue segnalazioni erano state ignorate o sottovalutate dalla polizia locale. Quattro giorni prima del suo omicidio, le era stato consigliato di fare una tregua con l'uomo. Nonostante ciò, Kelly è stata brutalmente bruciata viva dall'ex quattro giorni dopo.

La donna aveva tentato più volte di denunciare l'uomo ma le sue affermazioni erano state sottovalutate o addirittura ignorate dalla polizia australiana che quattro giorni prima dell'omicidio le aveva consigliato di dare una tregua all'uomo.