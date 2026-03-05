Calciomercato Milan ecco chi può essere il nuovo esterno | Tare scommette su di lui

Il Milan sta lavorando attivamente sul mercato estivo per rinforzare la rosa e ha individuato un possibile nuovo esterno. Un dirigente ha espresso interesse per un giocatore specifico, valutando la sua idoneità al progetto della squadra. Le trattative sono in corso e si aspetta di conoscere gli sviluppi nelle prossime settimane. La società punta a rafforzare il reparto con un profilo che possa contribuire immediatamente.

Mentre la stagione 2025-2026 compie il suo percorso, a 'Casa Milan' pensano già alla sessione estiva di calciomercato, quella che preparerà un'annata 2026-2027, si spera, addirittura migliore. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare sono operativi, alla ricerca di quei giocatori che possano far compiere il salto di qualità all'organico diretto, con maestria, dall'allenatore Massimiliano Allegri. Ma ci sarà tanto lavoro da fare. PROSSIMA SCHEDA Serviranno molti rinforzi al Milan, nella sessione estiva di calciomercato, per presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione ai massimi livelli di competitività. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ecco chi può essere il nuovo esterno: Tare scommette su di lui Leggi anche: Calciomercato Milan, Nkunku può partire: Pedullà rivela chi ha chiesto info su di lui Calciomercato, colpo in difesa ma non solo: ecco chi vuole Tare per il Milan di AllegriFasi finali del calciomercato invernale: mancano, infatti, cinque giorni pieni alla chiusura della sessione (lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00) e il... CALCIOMERCATO Milan: Colpo Chiuso! Affare Lampo! Tare Shock su Magnan! Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Milan. Temi più discussi: Calciomercato Milan, Tavolieri: Estupiñán verso l’addio, ecco il prezzo; Milan, colpo a sorpresa: è quasi fatta per André, arriva dal Corinthians; Milan, cartellini da evitare: non solo Rabiot, ecco chi sono i diffidati a rischio per il Derby contro l'Inter; Calciomercato Milan, ecco il profilo individuato per rinforzare il centrocampo. Odogu in campo, Allegri ha già deciso: ecco quandoMilan Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori del Milan ... calciomercato.it Milan, via Loftus-Cheek: l’erede è il ‘nuovo’ PogbaIl Milan ragiona sulla possibilità di andare a rinforzare il centrocampo e il 'nuovo' Pogba potrebbe fare a caso dei rossoneri ... calciomercatonews.com Giovani e investimenti. #milan sul #calciomercato serve anche tanto altro. Scopri cosa nel primo commento. - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, sempre più complicato prendere #Andre. Ora le strade sono due - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com