Calciomercato Juve | Perin lascerebbe il club in estate solo in caso di questa offerta

Secondo fonti vicine alla società, il portiere Perin sarebbe disposto a lasciare la Juventus in estate solo se ricevesse un'offerta ritenuta soddisfacente. La decisione dipenderebbe dalla proposta economica e dalle condizioni contrattuali offerte da altri club. La Juventus non avrebbe ancora preso una decisione definitiva in merito alla possibile cessione del giocatore. La situazione rimane in fase di valutazione.

© Juventusnews24.com

