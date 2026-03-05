Calciomercato Juve fase decisiva per Senesi | ecco i club in lizza per l’argentino

Sul calciomercato della Juventus si avvicina una fase importante per il futuro di Senesi, che sta valutando diverse offerte. L’argentino, attualmente al Bournemouth, dovrebbe lasciare il club a parametro zero. Sono diverse le squadre interessate a ingaggiare il difensore, che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane. La situazione si sta definendo in vista di future decisioni ufficiali.

Vlahovic Juve: filtra grande ottimismo sul rinnovo del contratto. Proposto al Barcellona ma. Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati, il prezzo di Comolli Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio. Ultime Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Senesi Juve, si lavora per l’intesa sulla durata del contratto: ecco quanti anni chiede il difensore centrale argentinoTonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione.

Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il clubCalciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta:...

CALCIOMERCATO JUVE: ECCO IL NOME PER GENNAIO! COLPO DAL BAYERN

Moretto: Futuro di Senesi entra nella fase decisiva. Previsti nuovi contatti con Juventus, Borussia, Tottenham e Aston VillaLa Juventus, da diversi mesi, è sulle tracce di Marcos Senesi. Il difensore, però, piace anche a molti altri club e le trattative per il suo futuro stanno per entrare nel vivo ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di BogaArrivato in prestito dal Nizza, l’ex giocatore del Sassuolo ha saputo conquistare rapidamente la fiducia dell’ambiente bianconero e di Spalletti. La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e la ... fantacalcio.it

