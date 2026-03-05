Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con attenzione particolare alle trattative in corso e ai rinnovi dei contratti. Si seguono con interesse le possibili mosse per il mercato in entrata e in uscita, mentre si attendono sviluppi sugli accordi con i giocatori. La situazione di alcuni calciatori chiave, come Calhangoglu, resta sotto osservazione, con particolare focus sull’ultimo derby.

Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi

Calciomercato Inter, l’ultimo tentativo per Moussa Diaby. La situazioneQuesta sera alle ore 20:00 chiuderà il calciomercato italiano: l’Inter dopo il gran rifiuto di Joao Cancelo e il nee del Psv su Ivan Perisic prova a...

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: a lavoro per i rinnovi di Chivu e Dimarco

CALCIOMERCATO INTER: MOSSA SPETTACOLARE DI MAROTTA!

Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter.

Temi più discussi: Inter, torna di moda Leoni: il piano per l'estate; Como-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile per Bisseck; Calciomercato Inter LIVE | le novità su Barella pronta la rivoluzione a centrocampo.

Calciomercato, vuole tornare all’Inter a 3 anni dalla cessioneIl calciomercato dell'Inter registra la voglia di Onana di tornare in nerazzurro. Ora è in prestito al Trabzonspor dal Manchester United ... interlive.it

Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile per BisseckIl mercato dell'Inter valuta la cessione di un titolare. Per Bisseck si è fatto avanti il Barcellona, che seguiva pure Bastoni ... interlive.it

Calciomercato Juve Inter in pole per un obiettivo bianconero - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, un "Lookman" per #Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti x.com