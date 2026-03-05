Calciomercato Inter la Premier League complica la pisa Palestra

Il calciomercato dell’Inter si fa più complicato con l’interesse di alcuni club della Premier League. La trattativa con l’Atalanta, in particolare per un giocatore come Ademola Lookman, ha incontrato diverse difficoltà, e ora anche le squadre inglesi si sono fatte avanti, portando a una situazione di maggiore incertezza sulle mosse future. La questione riguarda un prezzo importante e le complicazioni nelle negoziazioni.