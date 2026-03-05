Calciomercato Inter la Premier League complica la pisa Palestra
Il calciomercato dell’Inter si fa più complicato con l’interesse di alcuni club della Premier League. La trattativa con l’Atalanta, in particolare per un giocatore come Ademola Lookman, ha incontrato diverse difficoltà, e ora anche le squadre inglesi si sono fatte avanti, portando a una situazione di maggiore incertezza sulle mosse future. La questione riguarda un prezzo importante e le complicazioni nelle negoziazioni.
Un prezzo importante, le note difficoltà nel trattare con l’Atalanta (qualcuno ha detto Ademola Lookman?) e adesso anche l’inserimento di qualche club della ricchissima Premier League. Non era facile prima, sembra impervia adesso. Gli uomini di calciomercato dell’Inter continuano a seguire Marco Palestra. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, si complica la pista Goretzka? Un club di Premier League piomba su di lui
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: si complica Palestra? Contatti per Vicario, il sogno di Chivu come regalo di Natale
Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter.
Temi più discussi: Calciomercato Inter, un Lookman per Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti; Calciomercato Inter – Tuttosport sicuro: Goretzka prenotato dai neroazzurri; Falk (BILD): Inter opzione concreta per Goretzka. Sceglierebbe la Premier ma…; Inter, Bastoni può partire? Oltre al Barcellona ci pensa il Liverpool: la posizione dei nerazzurri, l'infortunio di Jacquet e le parole di Slot.
Juve contro Inter, si accende il Derby d’Italia: servono 50 milioni | CMLa Juventus è pronta a sfidare l’Inter sul mercato in vista della prossima estate: le ultime sull’obiettivo delle due big ... calciomercato.it
Torna in Italia e va all’Inter: colpaccio dalla Premier LeagueSvolta inaspettata in casa Inter in vista del calciomercato estivo: ecco il piano nerazzurro per la prossima stagione ... calciomercato.it
Calciomercato Juve Inter in pole per un obiettivo bianconero - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter, un "Lookman" per #Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti x.com