Calciomercato il Milan cerca il nuovo numero 9 | chi è Pellegrino?

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante e ha messo gli occhi su Pellegrino, considerato un possibile rinforzo per la squadra. La società rossonera sta valutando diverse opzioni e sta monitorando da vicino le prestazioni del giocatore. La ricerca del nuovo numero 9 si concentra sul giovane risultato di interesse per il club. La decisione finale ancora non è stata presa.

Il Milan pensa già al futuro con molta ambizione, ma per la prossima sessione di calciomercato c'è un'esigenza ben chiara a tutti: portare nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri un numero 9 capace di garantire la giusta quantità di gol e, per non dimenticare, la continuità. Nonostante una stagione molto positiva per i rossoneri, l'organico presenta ancora qualche limite. Nella lista dei nomi, come sappiamo, c'è Moise Kean della Fiorentina, un profilo che Massimiliano Allegri conosce molto bene grazie al suo passato in bianconero. L'attaccante ha un contratto fino al 2029 ma, all'interno è presente una clausola da ben 62 milioni di euro.