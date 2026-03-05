Calciomercato il Foggia tessera il centrocampista Eyango | contratto fino a giugno

Il Foggia ha annunciato l’ingaggio di Steeve-Mike Eyango, che firma un contratto fino a giugno. Il centrocampista arriva per sostituire l’infortunato Petermann, operato al ginocchio due giorni fa. Eyango si unisce alla squadra e si prepara a debuttare con questa nuova maglia. La sua firma ufficiale è stata comunicata direttamente dal club.

Scuola Bordeaux e Genoa, con i liguri esordì in serie A nella stagione 202021. L'ultima esperienza, con il Barletta in serie D due stagioni fa Ufficialmente sostituirà l'infortunato Petermann, operato al ginocchio due giorni fa. Steeve-Mike Eyango è un nuovo calciatore del Foggia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato in Francia, ha compiuto 25 anni lo scorso 20 febbraio. È crecsiuto calcisticamente nei settori giovanili di Bordeaux e Genova e proprio con i liguri ha esordito in serie A nella stagione 202021, collezionando 3 presenze. Nelle stagioni successive ha vestito le maglie di Cosenza (in B), Siena, Rimini e Giugliano, in serie C, fino all'esperienza con la maglia del Barletta nella stagione 202324, in serie D. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

