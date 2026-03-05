Calcio Serie C E’ una Pianese sempre d’acciaio Ravenna non passa

Nella partita di calcio di Serie C, la Pianese si è presentata con una formazione compatta, dimostrando solidità in campo. Il Ravenna, invece, ha cercato di imporre il proprio gioco senza riuscire a superare la difesa avversaria. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, con entrambe le squadre che hanno effettuato sostituzioni nel corso del secondo tempo.

RAVENNA 0 PIANESE 0 RAVENNA (4-3-3): Anacoura; Donati, Bianconi, Esposito, Bani (42’st Rrapaj); Mandorlini, Lonardi, Tenkorang (30’st Corsinelli); Spini (42’st Calandrini), Italeng (14’st Okaka), Fischnaller (30’st Motti). Panchina: Stagni, Poluzzi, Scaringi, Karim, Da Pozzo. Allenatore Mandorlini. PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani (39’st Bertini), Gorelli, Amey; Sussi, Colombo (45’st Ongaro), Simeoni, Proietto, Martey (45’st Balde); Peli (21’st Fabrizi), Ianesi (21’st Tirelli). Panchina: Nespola, Reali, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli. Arbitro Di Loreto di Terni (Nigri – Decorato). Note – Ammoniti: Ianesi, Italeng, Filippis, Fabrizi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. E’ una Pianese sempre d’acciaio. Ravenna non passa Calcio, deludente pareggio senza reti del Ravenna contro la Pianese: giallorossi terzi in classificaI bizantini non approfittano del passo falso della capolista Arezzo e vengono staccati dall'Ascoli, vincente a San Benedetto Secondo pareggio... Calcio serie C, Pianese - Perugia: la diretta della partitaBiancorossi in campo questa sera a Piancastagnaio per il turno infrasettimanale per la continuità. Contenuti e approfondimenti su Calcio Serie. Temi più discussi: Calcio serie C, Livorno - Perugia: la diretta della partita; Serie C, le gare della 30^ giornata su Sky; Sport - Calcio, Serie C: La Strega sbanca il ‘Viviani’ di Potenza e allunga in vetta alla classifica; Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati. Serie A e ‘VAR a chiamata’: il fronte del Sì si allarga, ma i dati della C predicano prudenzaIl fronte del Sì al VAR a chiamata in Serie A si allarga tra i grandi club, ma i dati della Serie C rivelano che solo il 15% delle sfide lanciate ... fanpage.it Calcio, il big match tra Arezzo e Ravenna finisce in pareggioNella 29esima giornata di Serie C, in Toscana, romagnoli (secondi in classifica) in vantaggio con il rigore di Fishnaller, poi raggiunti dalla capolista al 72esimo ... rainews.it Calcio serie C: Livorno-Perugia Diretta della partita dalle ore 20.30 Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Lega Calcio Serie A sostiene la @FondAutismo e in occasione delle Semifinali di andata di #CoppaItaliaFrecciarossa, in programma il 3 e 4 marzo, promuoverà la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo26. legaseriea.it/news/lega-cal x.com